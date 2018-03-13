В мэрии Москвы заявили о сокращении числа ДТП на 60% с 2010 года

Москва, , 23:44 — REGNUM Количество дорожно-транспортных происшествий в Москве за период с 2010 года сократилось на 59%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов 13 марта на заседании президиума городского правительства.

«Москва — самый безопасный город в России. За 2017 год количество ДТП сократилось на 59% по сравнению с 2010 годом — с 609 тысяч до 252 тысяч случаев», — сказал Лискутов.

В том числе по его словам, на 30% за указанный период снизилось число ДТП с участием общественного транспорта. Количество погибших в результате ДТП снизилось на 26%, пострадавших — на 36%.

Все, по информации мэрии, за 2017 год в Москве было зафиксировано 252 тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, ранее столичном управлении МВД России сообщили, что за минувший год в Москве произошло 8,8 тысячи ДТП с пострадавшими. К административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения было привлечено 26,4 млн водителей.

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