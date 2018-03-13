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Полиция в Петербурге прервала показ фильма о транссексуалах

Общество

Лента не имеет прокатного удостоверения в России

Санкт-Петербург, 13 марта 2018, 22:01 — REGNUM  Петербургская полиция вечером 13 марта прервала показ художественного фильма «Мандарин», героями которого являются транссексуалы. Как стало известно ИА REGNUM, в настоящее время сотрудники полиции ведут опрос участников киносеанса, проходившего в центре города.

В Петербурге и Москве ранее были анонсированы единственные показы фильма «Мандарин» американского режиссера Шона Бейкера. Однако у этой ленты нет прокатного удостоверения для легальной демонстрации в России: это кино не числится в «Реестре прокатных удостоверений фильмов».

Показ картины в Петербурге был назначен на 13 марта в 20:00 в «Кино & Театре» в отеле «Англетер». На 14 марта фильм был заявлен в кинотеатре «Каро Октябрь» в Москве. После просмотра было запланировано обсуждение увиденного.

Сюжет фильма, по данным СМИ, это рождественская история о двух транссексуалах и одном таксисте в Лос-Анджелесе.

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