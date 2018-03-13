Обвинение требует смертной казни для устроившего стрельбу в школе Флориды

Форт-Лодердейл, США, 13 марта 2018, 21:40 — REGNUM Обвинение в США будет настаивать на высшей мере наказания в виде смертной казни для 19-летнего Николаса Круза, устроившего стрельбу в школе во Флориде, передаёт Associated Press.
Сообщается, что на заседании 14 марта у стороны защиты будет возможность официально обжаловать данное решение.
Напомним, на минувшей неделей Николасу Крузу были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство — в общей сложности по 34 пунктам.
Адвокаты молодого человека заявили, что он готов признать полностью признать свою вину перед судом при условии, что обвинение не будет настаивать на смертном приговоре, а ограничится требованием пожизненного лишения свободы. Позиция прокуроров на этот счёт до сегодняшнего дня не оглашалась.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штате Флорида) погибли 17 человек и такое же количество пострадали.
В совершении преступления обвиняется бывший учащийся школы, который был отчислен из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.
Читайте также:
Полицейский не решился войти в школу во Флориде, где происходила стрельба
Трамп предложил вооружить учителей в школах после трагедии во Флориде