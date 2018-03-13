В Калуге опасаются вспышки полиомиелита из-за перебоев с поставкой вакцины

Калуга, , 20:25 — REGNUM В Калужской области в 2017 году впервые обострилась ситуация с обеспечением медучреждений инактивированной вакциной от полиомиелита для детей. Как сообщила 13 марта корреспонденту ИА REGNUM, главный специалист отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской областиТатьян Викторова, в 2017 году наблюдались трудности с иммунобиологическими лекарственными препаратами, которые объясняются возросшей потребностью, связанной с поэтапным полным переходом на использование такого типа лекарственных препаратов к 2019 году, согласно Глобальному плану Всемирной организации здравоохранения по ликвидации полиомиелита в мире.

В результате резко снизились объёмы моновакцины, поступившей в РФ. Поставка иммунобиологических лекарственных препаратов осуществлялась из Бельгии и Франции. В этой связи Минздравом России в срочном порядке были приняты меры по импортозамещению иммунобиологических лекарственных препаратов за счёт локализации производства в Российской Федерации на базе комплекса Нанолек.

Министерство здравоохранения Калужской области неоднократно ходатайствовало перед Минздравом России о получении иммунобиологических лекарственных препаратов в объёме, согласно утвержденной заявке в 27 тыс. доз, но в область поступило только 16,5% от заявленного объёма. В итоге оказался невыполненным план профилактической иммунизации против полиомиелита детям первого года жизни.

«4 тысячи 995 доз отечественной вакцины от полиомиелита поступили в Калужскую область 15 февраля 2018 года. По программе импортозамешения её начали производить на заводе в Кировской области. На этот год калужскими медиками были заказаны 21 тыс. доз вакцины при прогнозе рождения в области порядка 10 тыс. 500 детей. По инструкции в регионе также должен быть заложен 30% запас вакцины. В России, как и во всем мире теперь прививают т.н. «неживую» вакцину. Отсюда и проблема в её нехватке. Эта вакцина делается детям первого года жизни. С открытием завода в Кировской области надеемся, что проблема с нехваткой вакцин полиомиелита будет решена. Ранее мы получали вакцину ежеквартально, надеемся, что очередную партию получим уже в апреле. Впрочем, многое зависит и от поставщиков. Ситуация 90-х годов, когда наши дети массово болели дифтерией не должна повториться», — сказала Викторова.

Напомним, по данным общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», в инактивированной вакцине от полиомиелита в конце 2017 года остро нуждались жители 81 города из 40 регионов страны. В 28 субъектах РФ ситуация оставалась неизвестной. И только в 12 регионах дефицит вакцины отсутствовал.

«Анализ полученной информации показал, что уровень дефицита в разных регионах Российской Федерации колеблется, поставки осуществлены от 0 до 100%. В то время, когда одни субъекты были обеспечены вакциной с излишками, в ряд других вакцину ждут с 2016 года. На наш взгляд, Министерство здравоохранения РФ полностью утратило контроль над ситуацией. На местах никто не располагает информацией о сроках поставки вакцины. А тот факт, что допустив глобальный дефицит вакцины в стране, министр Вероника Скворцова своевременно и надлежащим образом не предупредила о сложившейся ситуации и возможных рисках граждан Российской Федерации, расцениваются нами как сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей», — считает руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, стратегический план ВОЗ по ликвидации полиомиелита в мире предполагает «ликвидацию всех случаев заболевания полиомиелитом, вызванных диким полиовирусом или циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения, и планируется использовать основную часть противополиомиелитных усилий для оказания других медицинских услуг для наиболее уязвимых детей всего мир». Сроки реализации программы переносились уже несколько раз из-за роста числа отказов от прививок и связанных с этим локальных вспышек этого опасного заболевания.