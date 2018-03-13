В Подмосковье составили зимний «рейтинг чистоты» муниципалитетов

Красногорск, , 20:15 — REGNUM Госадмтехнадзор Подмосковья составил зимний «рейтинг чистоты» муниципалитетов, в «зелёную зону» которого вошли 8 муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области 13 марта. По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области Татьяны Витушевой, основным критерием для определения местоположения муниципалитета в рейтинге стало качество зимней уборки объектов и территории. В лидеры рейтинга вышли Красногорск и Мытищи.

«Инспекторами были собраны оценки по десятибалльной шкале по таким направлениям, как организация вывоза снега, очистка кровель нежилых зданий, уборка снега с дорог, улиц, дворов, сброс снега в неустановленных местах, количество травм, полученных в результате некачественной зимней уборки. Кроме того, учитывалось количество поступавших обращений от жителей о состоянии объектов освещения, содержании контейнерных площадок, торговых объектов, дворовых территорий и парковочных мест, организация вывоза отходов, наличие свалок и навалов. Также при составлении рейтинга учитывалась площадь муниципального образования и размер застроенной территории, — пояснила инспектор.

Отметим, муниципальные образования были разделены по трём группам в зависимости от размеров, урбанизированности, плотности проживания населения, количеству жителей и некоторым другим факторам. По словам Татьяны Витушевой, первую группу составили наиболее развитые территориально-муниципальных единицы, находящиеся в ближайшем к Москве круге, — Красногорск и Мытищи. В «зелёную зону» второй группы муниципалитетов со значительной площадью и территориально удалённых от столицы, вошли городские округа Егорьевск, Коломенский и Шаховская. Третью группу составили так называемые «моногорода», не имеющие в своем составе поселений, — Бронницы, Восход и Электрогорск.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, зимний сезон 2017−2018 выявил проблемы в работе коммунальных служб как на территории Москвы, так и Московской области. Жители столкнулись с полной неспособностью властей наладить ситуацию с уборкой территории от снега. Коммунальные службы предпринимали попытки убрать снежные заносы с 3 февраля, после обрушившегося на регион «снегопада века», но тщетно. Жители, устав ждать помощи коммунальщиков, расчищали сугробы своими силами, приобретая лопаты в хозяйственных магазинах и в «Жилищнике».

Кроме того, текущая зима запомнится москвичам сочетанием редких аномальных явлений. Если в декабре-январе погода была значительно выше климатической нормы, то в начале февраля синоптики зафиксировали почти двукратное превышение нормативов выпадения снега в Москве.

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