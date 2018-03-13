Генпрокуратура выявила 35 тысяч нарушений на рынке ритуальных услуг

Москва, , 18:40 — REGNUM Генпрокуратура России выявила 35 тысяч нарушений закона в ходе проверки рынка ритуальных услуг, проведённой совместно с МВД в конце 2017 года, сообщает газета «Ведомости».

По информации пресс-службы надзорного ведомства, по результатам проверки было возбуждено 23 уголовных дела, предостережения о недопустимости нарушения закона получили 64 должностных лица, более 2000 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что среди наиболее распространённых нарушений — несоблюдение требований к содержанию мест захоронения, а также различные нарушения земельного законодательства при использовании участков для захоронений, в том числе случаи самовольного захвата и нецелевого использования.

Также были выявлены факты необоснованного отказа в выплате социального пособия на погребение или создания дополнительных трудностей при его получении.

Кроме этого, прокуратурой зафиксированы многочисленные случаи хищений и растраты бюджетных средств должностными лицами спецуреждений при оказании ритуальных услуг.

В надзорном ведомстве считают, что регулирование рынка ритуальных услуг требует корректировки. Отмечается, что законодательство в данной сфере не менялось уже более 20 лет, что также приводит к нарушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе минувшего года президент России Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Глава государства распорядился провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ, а также выработать единый подход к оказанию ритуальных услуг по всей стране.

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