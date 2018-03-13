Градостроительная арифметика: сколько ещё ценных домов снесут при Собянине?

Москва, , 18:13 — REGNUM За время пребывания Сергея Собянина на посту мэра Москвы — с конца 2010 года по сегодняшний день в столице было снесено 150 исторических зданий и сооружений. Об этом на круглом столе в Мосгордуме заявил координатор общественного движения Архнадзор Андрей Новичков, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 марта. Градозащитник отметил, что главными причинами утраты исторического наследия в столице являются отсутствие у Москвы статуса исторического поселения, а также систематические нарушения законодательства в части сохранения археологического наследия столицы.

«Собянин поначалу публично признавал, что исторической части нанесён грандиозный ущерб и заявлял о намерении кардинально изменить градостроительную политику, но результат его деятельности можно оценить на основе статистических данных. Так, в период с конца 2010 года по сегодняшний день уже было снесено 150 исторических зданий и сооружений. За этот же период МВД по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») официально зарегистрировало 20 преступлений. Обвинительным приговором завершилось только одно», — подчеркнул Новичков.

Он отметил, что в перечне утраченных памятников федерального и регионального значений, в частности, значатся Усадьба Шоховских на Большой Никитской улице, стадион Динамо, палаты Киреевского на Остоженке. Также ожидают или были необоснованно исключены из реестра охранных объектов Круговое депо Октябрьской железной дороги, Соборная мечеть на Проспекте мира, усадьба Болконского на Возвиженке. Кроме того, были уничтожены многочисленные образцы исторической застройки, в том числе те, гибель которых вызвала «исторический резонанс». Это конструктивистское здание Таганской АТС на Покровском бульваре, доходные дома страхового общества «Якорь». Зачастую уничтожались целые кварталы: не удалось остановить снос домов Михайлово, снос доходных домов Привалова на Садовнической улице.

«Статус исторического поселения был необоснованно отнят у Москвы в 2010 году министерством культуры. Данный статус мешал реализовывать крупные градостроительные проекты в столице. Кроме того имеют место быть систематические нарушения законодательства в части сохранения археологического наследия Москвы. Например, было выявлено нанесение осознанного ущерба сохранности объектов культурного наследия во время реализация программы «Моя улица». На деле работы проводились без утверждения историко-культурных экспертиз, в результате чего было осуществлено варварское уничтожение сохранившихся археологических слоев», — подчеркнул Новичков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, строительные работы в зоне объекта культурного наследия ЮНЕСКО на Варварке, 14 в Москве проходят с нарушением российского законодательства и рекомендаций ИКОМОС. В 2017 году снос зданий, защищаемых российским законодательством, был остановлен градозащитниками, однако застройщик до сих пор продолжает активно продвигать проект.

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