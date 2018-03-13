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Министр транспорта пообещал помочь Ярославлю с Карабулинской развязкой

Общество

И продолжить работу по защите проекта на федеральном уровне

Министр транспорта пообещал помочь Ярославлю с Карабулинской развязкой
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Проект Крабулинской развязки

Ярославль, 13 марта 2018, 17:08 — REGNUM  На встрече с губернатором Ярославской области министр транспорта РФ Максим Соколов, находящийся с визитом в Ярославле, обсудил перспективы строительства Карабулинской развязки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Карабулинская развязка — это, безусловно, один из важнейших проектов. Вы, конечно, знаете, в своем послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин говорил об увеличении финансирования на развитие региональных дорог из федерального бюджета. Общий объем в ближайшие три года должен достичь отметки в 11 триллионов рублей. Это колоссальные средства. И они как раз будут направлены на развитие тех участков региональных дорог, которые превратились в «бутылочные горлышки». Уверен, Карабулинская развязка с новым мостовым переходом через Волгу в центральной части Ярославля является проектом, который может дать новое качество жизни региону в целом», — приводит слова Максима Соколова портал региональных органов власти.

Максим Соколов заверил, что Министерство транспорта совместно с правительством Ярославской области продолжит работу по дальнейшему структурированию проекта и его защите на федеральном уровне для возможного финансового обеспечения.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры

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