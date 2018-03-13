Мэр в курсе: новое жильё для реновации скроет московский храм

Москва, , 17:25 — REGNUM В Москве необходимо создать общественный совет при Москомархитектуре для обсуждения важных градостроительных решений, заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков 13 марта, комментируя решение правительства Москвы отдать под площадку для реновации земельный участок в охранной зоне столицы. Речь идёт об участке под адресу Токмаков переулок, 25 в Басманном районе Москвы, входящем в объединенную охранную зону памятников федерального и регионального значений. Для эксплуатации данного участка Градостроительно-земельная комиссия (ГКЗ), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с изменением Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

«Примечательно, что эту комиссию возглавляет лично мэр Собянин. Сложно будет впоследствии сказать, что мэр города не в курсе. Должен быть создан как минимум общественный совет при Москомархитектуре, где смогут участвовать эксперты от разных организаций, и мы не будем узнавать подобные решения по факту уже после их принятия через СМИ. Как максимум эти вопросы должны обсуждаться в Совете по культурному наследию. Ведь мы говорим не о каком-то участке, а о земельном участке в охранной зоне. Но пока ввиду программы реновации мэрия на это не идёт», — подчеркнул Новичков.

Он пояснил, что строительство будет вестись с превышением максимально допустимых параметров, перегораживая панорамный вид на церковь Вознесения на Гороховом поле и на расположенные по соседству иные памятники архитектуры. До 90-х годов в этом месте располагалась историческая застройка: стояли двухэтажные дома 19 века, которые позже были снесены по распоряжению Юрия Лужкова как аварийные. Далее этот участок никак не эксплуатировался, при этом межведомственная комиссия отмечала недопустимость ведения какого-либо строительство, поэтому он был отдан под гаражи.

Сейчас предельная высота застройки на данном участке была повышена до 20 метров. Так, мэр Москвы распорядился строить до семи этажей на участке между церковью Вознесения на Гороховом Поле (улица Радио, 2) и усадьбой Струйских — Белавиных — Варенцовых (Токмаков переулок, 21/2) — памятниками федерального и регионального значений. Тем самым было нарушено федеральное законодательство, а именно №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…», который указывает, что в пределах охранных зон устанавливается особый правовой режим, запрещающий строительство. Исключение составляют «специальные меры, направленные на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды».

«Во избежание произвольных толкований закона правительство Российской Федерации расшифровало понятие «регенерация» в подзаконном акте 2015 года — «Положении о зонах охраны объектов культурного наследия». Оно определяется как «восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды». Но и три года, прошедшие со времени выхода подзаконного акта, не изменили ситуацию в Москве», — подчеркнули в Архнадзоре.

Отметим, что случай на Гороховом поле не единичный. Как сообщили в Архнадзоре, аналогом сложившейся в Токмаковом переулке ситуации был проект строительства в 2009—2010 годах пяти-шестиэтажных апартаментов в охранной зоне церкви Воскресения Христова в Кадашах. Отмене проекта способствовали уличные протесты градозащитников, а также решение суда по апелляции церковного прихода, согласно которому строительство объекта на месте сносимых зданий не может быть признано регенерацией квартала.

«Анализ представленных в материалах дела доказательств позволяет сделать вывод о том, что проектная документация на строительство объекта не соответствует требованиям действующего законодательства», — отмечено в решении.

Впоследствии проект нового строительства в Кадашах был введён в рамки регенерации утраченной среды и теперь реализуется в двух-трёхэтажных отметках. В данном случае при строительстве участка для реновации на Токмаковом переулке требование регенерации означает, что на месте снесённых двухэтажных строений между церковью Вознесения и усадьбой Белавиных могут появиться только двухэтажные или сопоставимые с ними по высоте и габаритам строения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, новое здание для переселенцев по так называемой программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Участок застройки по адресу Токмаков переулок, владение 25 входит в объединенную охранную зону памятников, ближайшими из которых являются церковь Вознесения на Гороховом поле и усадьба Белавиных-Варенцовых. Ранее между этими объектами располагалась двухэтажная застройка. Сама церковь была возведена в конце XVIII века на средства прихожанина Николая Демидова, предположительно по проекту архитектора Матвея Казакова.

Читайте ранее в этом сюжете: Московская реновация вторглась в охранную зону памятников архитектуры