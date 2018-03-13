Спецслужбы Узбекистана арестовали боевика, планировавшего теракт в России

Ташкент, , 16:27 — REGNUM Сотрудники ферганского областного управления Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистан задержали сторонника террористической организации, который планировал теракт на территории России, передает 12 марта телеканал «Узбекистан 24».

Задержанный гражданин Узбекистана 1996 года рождения в течение шести лет находился в Сирии, а последнее время планировал возвращение в республику через Турцию.

В репортаже отмечается, что молодой человек вместе с отцом покинул родной город Маргилан в возрасте 16-и лет и уехал на заработки в Турцию. Гражданин Узбекистана был завербован в Стамбуле.

В январе 2016 года уроженец Узбекистана переходит в Сирию, проходит военную подготовку, становится боевиком террористической группы и принимает участие в боях против правительственных войск Сирии.

После того как террористы стали нести большие потери в Сирии узбекистанец решает вернуться в Турцию и просит об этом человека, который его завербовал. Возвращение было обещано в обмен на теракт в России.

Молодого человека обучили изготовлению бомб. Он должен был прибыть на территорию России, изготовить взрывное устройство и передать её исполнителю. Однако в Турции узбекистанец был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Аккурганский районный суд Ташкентской области приговорил сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который прибыл в Узбекистан по чужому паспорту, к десяти годам заключения. Подсудимый был завербован в Турцию, куда отбыл в 2011 году на заработки.

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