Жители Тульской области проголосуют за благоустройство

Тула, , 16:20 — REGNUM Принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены, предстоит жителям муниципалитетов Тульской области 18 марта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 марта в управлении пресс-службы правительства региона по итогам пресс-конференции, посвященной реализации в регионе по поручению президента Владимира Путина приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Как отмечалось на встрече с журналистами, до 2020 года Тульской области из федерального бюджета на благоустройство будет выделено почти 800 млн рублей, еще около 430 млн планируется выделить из бюджета региона.

По словам министра строительства и ЖКХ области Элеоноры Шевченко, муниципалитеты проявляют заинтересованность в проекте: если в 2017 году его участниками были лишь девять муниципалитетов, то в этом году — все 26 административных центров муниципальных образований, а также моногород пос. Первомайский Щекинского района и историческое поселение п. Крапивна. Во всех муниципалитетах приняты заявки от жителей на включение дворовых территорий в программу 2018 года. Будет благоустроено не менее 300 дворов, а также не менее 27 общественных территорий и три места массового отдыха (парков) в Плавске, Кимовске и Ясногорске.

Обязательным условием предоставления субсидий муниципальным образованиям с численностью жителей свыше 20 тысяч человек на 2018 год является проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий.

«Важно, чтобы проекты были отобраны самими жителями и активно ими поддержаны. Только после завершения рейтингового голосования будет сформирован окончательный перечень общественных территорий для благоустройства в 2018 году и заключены последние соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий», — сказала Элеонора Шевченко.

Рейтинговое голосование планируется провести в десяти муниципальных образованиях — Туле, Алексине, Донском, Ефремове, Новомосковске, а также в Богородицком, Кимовском, Киреевском, Узловском и Щекинском районах. В Туле было предложено провести голосование 18 марта, в день выборов президента, и это предложение поддержали и в других муниципалитетах.

По словам главы администрации Тулы Евгения Авилова, в региональной столице в течение января принимались предложения от жителей по благоустройству общественных пространств. Всего поступило 352 предложения, наибольшее количество голосов отдано за 10 общественных пространств. Голосование пройдет в отдельных помещениях от основного выборного процесса участковых избирательных комиссий.

«Для удобства жителей выпущены талоны предварительной регистрации. Их можно получить по месту работы. Талоны помогут ускорить процесс регистрации на голосование, предъявитель талона в обмен получит лист для голосования. Те, кто не прошел процедуру предварительной регистрации, смогут зарегистрироваться прямо на участке», — сообщил Евгений Авилов.

Глава администрации Тулы также сообщил, что с учетом финансирования уже утвержден перечень дворов для благоустройства. Он включает в себя 77 дворовых территорий, которые образуют 138 многоквартирных домов.