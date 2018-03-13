СМИ: граждане Грузии бегут в ЕС за пособием 200-350 евро

Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Трудоспособное население в массовом порядке покидает Грузию, начиная с 2014 года, причем, граждане Грузии сдаются беженцами за мизерное пособие в размере 200−350 евро, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Стоимость сдачи беженцем в Европе — 200−350 евро на человека».

Автор статьи приводит и конкретный пример — семью грузинского эмигранта, который сумел получить статус беженца в Германии и сейчас получает от государства пособие в размере 920 евро на семью из 4 человек.

Грузинский эксперт, ассоциированный профессор Паата Арошидзе в беседе с изданием объясняет эти процессы недостатком в стране рабочих мест и отмечает, что государство должно сделать максимум, чтобы граждане Грузии не покидали страну.

«Никто не уедет за границу, если здесь будут рабочие места и об этом позаботится государство. С улучшением социального положения решится и та проблема, из-за которой наше население на протяжении многих лет отрывается от семьи. Есть особые случаи, когда людям предлагают работу из-за их высокой квалификации, но таких случаев очень мало. Задержать население в стране можно только исправлением экономического и социального положения, а об этом должно позаботиться государство», — передает издание разъяснения эксперта.

Как известно, в последний период ряд стран ЕС выразил беспокойство в связи с ростом числа соискателей убежища из Грузии. Этот процесс поставил под угрозу действие безвизового режима между Евросоюзом и Грузией. Особенно остро отреагировала на рост числа соискателей убежища из Грузии Германия, которая уже выслала из страны одну партию нарушителей.