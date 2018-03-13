Скорость вымирания Новгородской области: 17 человек ежедневно

Великий Новгород, , 16:07 — REGNUM В Новгородской области в 2017 году смертность превысила рождаемость в 1,7 раза: родился 6261 человек, умерло — 10 436 человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в информации Новгородстата по итогам 2017 года.

В сравнении с 2016 годом рождаемость уменьшилась на 943 человека, умерших тоже стало меньше — но всего на 300 человек.

«В 2017 году ежедневно в области рождалось 17 человек, умирало — 29, прибывало на жительство 33 человека, покидало — 38. Таким образом, только за один день 2017 года область теряла 17 человек», — сообщили в Новгородстате.

Болезни системы кровообращения стали причинами смерти 5,8 тыс. человек (более 55% всех умерших), от онкологических заболеваний умерли 1,2 тыс. жителей Новгородской области (11,9%).

В 2017 году в регионе скончались 37 детей в возрасте до одного года — это больше, чем в 2016 году, когда умерли 32 младенца. Основными причинами смерти детей были состояния, возникающие в перинатальном периоде, то есть тесно связанные со здоровьем матери.

В Новгородсате отметили, что миграционный прирост населения, наблюдавшийся в области в 2016 году, сменился убылью: в Новгородскую область в 2017 году переехали 12 тыс. человек, но выехали за её пределы больше — 13,8 тыс. человек.

По-прежнему больше всего новгородцев уезжает в другие города Северо-Западного федерального округа, чаще всего — в Санкт-Петербург. Что касается миграционного прироста, наибольший сложился с Таджикистаном, Белоруссией и Казахстаном.

По данным Новгородстата, Новгородская область остётся привлекательной для людей пенсионного возраста. Уезжают из региона чаще всего в связи с работой (11,9% всех уехавших) или с учёбой (10,4% мигрантов). По личным или семейным причинам регион покинули 27,9% мигрантов.

Читайте также: Население Новгородской области за год сократилось на 3,2 тыс. человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область остаётся одним из самых малонаселённых субъектов РФ. По данным Росстатата, на 1 января 2018 года численность населения региона сократилась до 606,3 тыс. человек. Меньше только в Ненецком автономном округе — около 44 тыс. человек. За 2017 год население Новгородской области сократилось на 3109 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородская область стала вымирать быстрее