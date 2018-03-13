Гражданину Таджикистана грозит пожизненный срок за контрабанду 7 кг героина

Тюмень, , 16:04 — REGNUM В Тюмени суд решит дальнейшую судьбу гражданина Таджикистана, обвиняемого в контрабанде крупной партии наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, расследование уголовного дела завершено, материалы дела с обвинительным заключением направлены в Тюменский областной суд.

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Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2017 года мужчина за денежное вознаграждение согласился на своем автомобиле Hyundai Starex контрабандным путем ввезти из Казахстана в Россию героин. На следующий день его автомобиль был остановлен стражами порядка сразу же после пересечения границы с РФ в Казанском районе Тюменской области.

Полицейским из источников было известно о перевозимом грузе. Однако сразу обнаружить наркотик не удалось. Машину доставили в город Ишим на станцию технического обслуживания. Там в четырёх металлических дисках колёс был обнаружен героин массой свыше семи килограммов.

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Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Контрабандисту грозит пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Тюмени под суд отдали главаря группы наркодилеров. Всего по уголовному делу из незаконного оборота было изъято около 55 кг синтетических наркотических средств.

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