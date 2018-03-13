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В Узбекистане пройдет двухдневный всенародный субботник

Общество

Участники акции займутся благоустройством и очисткой территорий

Ташкент, 13 марта 2018, 16:52 — REGNUM  В Узбекистане 18 и 19 марта пройдет всенародный благотворительный хашар (благотворительный совместный труд), сообщили 13 марта в министерстве юстиции республики со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Участники акции займутся благоустройством и очисткой территорий от мусора, посадкой и уходом за деревьями. Кроме этого, волонтеры навестят одиноких и нуждающихся в заботе граждан.

Отмечается, что на добровольной основе однодневный заработок сотрудников государственных органов будет направлен в фонд «Махалла», который помогает малообеспеченным семьям и нуждающимся гражданам.

Напомним, в Узбекистане праздник весны — Навруз состоится 21 марта. По этому случаю пять дней, с 18 по 22 марта, объявлены выходными.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Наруз в Узбекистане состоялся 20 марта. В честь праздника по всей стране прошли народные гуляния. Было организовано 262 концертные площадки.

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Навруз
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