Немецкий суд защитил банк от нападок престарелой феминистки

Саарбрюккен, Германия, , 15:55 — REGNUM Федеральный суд Германии отклонил жалобу пожилой женщины, объявившей войну гендерному неравенству в документообороте. 80-летняя Марлис Крэмер была оскорблена тем, что в формулярах сберегательного банка она значится как «клиент», а не «клиентка». Об этом сообщает немецкий портал Tagesschau.

Пенсионерка подала иск против одного из банков Саарланда, поскольку посчитала, что обращение ко всем клиентам исключительно в мужской форме является дискриминирующим. Женщина прошла через несколько судов разных инстанций, пока не добралась до федерального уровня.

Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что мнение фрау Крэмер является субъективным, а обращение «клиент» по отношению к женщинам не является оскорбительным и не посягает на права личности. Кроме того, Марлис Крэмер не ставится банком в невыгодное положение из-за своей гендерной принадлежности.

Судья заявил, что грамматические правила здесь являются в определенной мере «слепыми» по отношению к полу, а обобщенные формулировки в мужском роде используются для удобства.

Ранее районный суд Саарбрюкена отказал Марлис Крэмер, объяснив, что формулировки документов с упоминанием обоих полов были бы не удобны для использования. Мужской род используется в языке документов более двух тысяч лет для обозначения лиц обоих полов.

Если бы суд пошел навстречу истцу, более полутора тысяч финансовых учреждений Германии столкнулись бы с проблемами, поскольку пришлось бы переписать более 800 формуляров.

Пенсионерка заявляет, что намерена продолжать борьбу за гендерное равенство на уровне языка и готова обращаться в суды, пока не добьется результатов. Она имеет опыт удачного борьбы с инстанциями в прошлом: в 90-е годы она отказывалась получить паспорт до тех пор, пока органы власти не пошли ей на встречу и не записали ее как «владелицу» документа.

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