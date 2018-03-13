Дело Скрипаля: в наказание России предлагают отдать Бориса Джонсона

Лондон, , 15:44 — REGNUM Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил 13 марта, что британское правительство рассматривает «пакет мер» в отношении в связи с отравлением бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, сообщает британский телеканал Sky News.

Правительство Соединенного Королевства ждет от России объяснений относительно того, каким образом отравляющее средство «Новичок» попало на территорию островного государства.

«Мы дали России время до полуночи, чтобы они могли объяснить, каким образом «Новичок» мог попасть в Уилтшир», — отметил бывший мэр британской столицы, имея в виду графство, в котором произошло отравления Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы не можем исключить, что у них есть объяснение. Мы хотим раскрытия полной информации регулирующему органу в Гааге», — добавил он, указывая на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В противном случае к стране будет применен «пакет мер», который уже рассматривается. При своей жесткойриторикой Джонсон , имеющий недобрую славу среди граждан собственной страны, вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальной сети Twitter. В качестве «абсолютного наказания» России пользователь Mike Smales предложил использовать самого Джонсона.

«Мы можем выслать самого Бориса и направить его в Москву без обратного билета?» — предложил он. — Это будет абсолютным наказанием для российского лидера».

Но больше всего внимания было привлечено к самой персоне Джонсона. Так, пользователь KLM2125 предложил Джонсону, который часто предстает с растрепанными волосами, рассмотреть возможность отправки себе самому «пакета расчесок». Помимо состояния волос дипломата, у некоторых читателей Twitter возникли сомнения в умственном развитии бывшего мэра Лондона.

Напомним, ранее премьер-министр страны Тереза Мэй указала на «большую вероятность» того, что к отравлению Скрипаля причастна Москва. Такой же позиции придерживается и американский коллега Джонсона бывший исполнительный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон, несмотря на то что ранее Государственный департамент США призывал дождаться официальных результатов расследования.

В свою очередь, российские власти потребовали допустить их к материалам следствия получили отказ.