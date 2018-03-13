В районе Чувашии проведут дезинфекцию в очагах туберкулёза

Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии планируют провести дезинфекцию в очагах туберкулеза. На это предусмотрено более 41 тыс. рублей. Соответствующий запрос котировок опубликован на портале госуслуг, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является Чебоксарская районная больница министерства здравоохранения Чувашской Республики. Она планирует привлечь стороннюю организацию для оказания услуг по дезинфекции в очагах туберкулеза Чебоксарского района. На это выделяется 41 085 рублей из внебюджетных средств учреждения.

Предполагается, что дезинфекционными мероприятиями будет охвачено 4500 кв. метров. О каких именно территориях идёт речь, не уточняется.

По данным минздрава Чувашии, в 2016 году смертность от туберкулеза снизилась по сравнению с 2015 годом на 7,5% и составила 4,9 случая на 100 тыс. человек населения (в РФ — 7,8; ПФО — 5,9). Первичная заболеваемость туберкулезом населения уменьшилась на 4,9% — до 46,7 случая на 100 тыс. человек населения (в 2015 году — 49,1). Распространенность уменьшилась на 5,1% и составила 76 случая на 100 тыс. (в2015 году — 80,1 на 100 тыс. человек населения). В 2016 году в медицинских организациях были осмотрены на туберкулез 75,1% населения, удельный вес больных туберкулезом в общем числе выявленных составил 72,6% (в 2015 году — 71,8%). При этом самая большая продолжительность одного случая временной нетрудоспособности зафиксирована при туберкулезе — 190,9 дня (в 2015 году — 189,6 дня), на втором месте — злокачественные новообразования (44,3 дня).