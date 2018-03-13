В Воронеже умерла девочка: депутат просит проверить чиновников из Минздрава

Воронеж, , 15:26 — REGNUM В Воронеже скончалась шестилетняя девочка, так и не дождавшись операции по пересадке лёгких. Ребенка могла бы спасти срочная трансплантация, которую можно было провести в Индии, однако сроки выдачи разрешения на её проведение за счёт бюджета сократить не удалось. В Минздраве проходило слишком долгое оформление документов, время было упущено.

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) считает, что трагедия произошла из-за бюрократических проволочек. Парламентарий призвал Генпрокуратуру РФ проверить действия чиновников из Минздрава, опоздавших с выделением борта санитарной авиации маленькой пациентки, сообщает пресс-служба депутата.

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По его словам, необходимо найти виновных и судить их по статье УК РФ за «умышленное убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Парламентарий отметил, что у ребёнка был шанс на выздоровление, но его отобрали.

Проблемы со здоровьем у шестилетней девочки начались ещё в 2016 году, но долгое время медики не могли определиться с диагнозом. В апреле 2017 года врачи рекомендовали искать клинику, в которой согласятся пересадить лёгкие и сердце дочке, рассказывает мать девочки.

Девочка страдала редчайшей наследственной болезнью — легочно-артериовенозной мальфармацией, в её легких совершенно не было капиллярной сети, сообщает сайт «Тема Воронеж». По причине этого в органе регулярно происходило кровоизлияние.

Оперировать девочку должны были в одной из индийских клиник, оставалось только согласовать перелёт с Минздравом РФ, выделявшим санавиацию. Однако в Минздраве придерживались максимального срока для согласования процедур — это 92 дня. 11 марта девочка умерла в больнице, так и не успев вылететь в Индию.