«Ничего удивительного»: Минтруд РФ о резком повышении зарплат бюджетников

Москва, , 15:28 — REGNUM Значительное повышение уровня заработных плат работников бюджетной сферы за первые два месяца 2018 года связано с выполнением майских указов президента России Владимира Путина, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

По его словам, в прошлом году у врачей, профессорско-преподавательского состава и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на «нормальное исполнение указа, как и должно быть».

«В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163−165% (от средней зарплаты в регионе) вышли на 200%. Ничего удивительного здесь нет», — добавил Топилин.

Он также отметил, что в соответствии с майскими указами президента выплаты среднему медицинскому персоналу и социальным работникам с начала 2018 года достигли 100%. При этом рост зарплат будет продолжен, подчеркнул министр.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о беспрецедентном росте зарплат некоторых категорий работников в научных учреждениях и больницах. Так, сотрудники Московского государственного университета получили на руки сумму в 3−5 раз выше обычной.

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