Российский кёрлингист стал свидетелем по «кокаиновому делу»

Москва, , 15:22 — REGNUM Российский кёрлингист Денис Килба оказался замешан в деле о перевозке 390 кг кокаина из Буэнос-Айреса в Москву. Об этом сообщает 13 марта RT.

Кроме спортсмена, в деле фигурируют, по информации издания, два гражданина Латвии. Отмечается, что Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, задачей которых было встретить чемоданы с кокаином в Москве, использовали Килбу в качестве водителя, так как злоумышленникам нужна была третья машина для перевозки всей партии наркотиков.

Кёрлингист же не отказал своим знакомым в помощи, за что и поплатился. После задержания всех фигурантов дела спортсмен был допрошен и оставлен в статусе свидетеля. Сообщается также, что Калмыков и Худжамов были арестованы, так как прослушка их телефонных переговоров показала — они были осведомлены о содержимом груза.

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Ранее сообщалось, что спецслужбы России и Аргентины пресекли отправку в Москву крупной партии наркотиков. По информации МИД России, кокаин был обнаружен в 12 чемоданах на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. Предполагаемый организатор незаконной операции Андрей Ковальчук был арестован в начале марта по решению Высшего земельного суда Берлина.

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До решения об экстрадиции в Россию Ковальчук будет находиться в тюрьме Берлина.

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