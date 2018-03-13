ЕСПЧ обязал Испанию выплатить ущерб осужденным за разжигание ненависти

Мадрид, , 15:10 — REGNUM Европейский суд по правам человека обязал испанские власти возместить штраф двум молодым людям, обвиненным десять лет назад в преступлении против Короны, сообщает Europa Press. Кроме того, Испания должна выплатить им причиненный ущерб, трехкратно превышающий размер штрафа.

В 2008 году два каталонских юноши Жауме Роура Капельера и Энрик Штерн Таулатс были приговорены к 15 месяцам тюремного заключения, но вскоре мера наказания была заменена штрафом в €2700. Их обвинили в преступлении против испанской Короны и разжигании ненависти к институту монархии: во время протестов в Хироне молодые люди сожгли портрет короля Хуана Карлоса I.

Осужденные выплатили штраф и подали апелляцию в Конституционный суд, ссылаясь на свободу выражения, которая охраняется Конституцией. Суд рассмотрел заявление и отверг его, объяснив свое решение тем, что свобода выражения имеет свои ограничения, которые не позволяют ей перерасти в право оскорблять кого-либо.

Правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека в Брюсселе и тот вынес свой вердикт: в действиях молодых людей не было контекста разжигания ненависти — якобы таким образом они «самовыражались», демонстрируя свое недовольство руководством страны. ЕСПЧ осудил Испанию за нарушение свободы выражения протестующих и обязал ее возместить «пострадавшим» размер штрафа, и кроме того выплатить € 9000 за понесенные расходы и моральный ущерб.

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