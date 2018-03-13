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Пришедшим на избирательные участки ярославцам измерят давление

Общество

И расскажут о профилактике артериальной гипертонии

Пришедшим на избирательные участки ярославцам измерят давление
Иллюстрация: MedWeb.ru
Избирателям измерят давление

Ярославль, 13 марта 2018, 15:03 — REGNUM  В Ярославской области в день выборов 18 марта на избирательных участках будет организована акция «Измерь давление», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Планируется, что с 10 до 15 часов граждане, пришедшие на избирательные участки, смогут измерить давление и проконсультироваться по поводу артериальной гипертонии. Медики расскажут о профилактике этой серьезной болезни и факторах риска, которые к ней приводят. Кроме того, жители получат буклеты с медицинской информацией по этому поводу.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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