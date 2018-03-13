В Казахстане студенты вузов вынуждены переходить на платное обучение

Астана, , 15:01 — REGNUM В Казахстане объем услуг в области высшего образования вырос в 2017 году на 6,4% и составил 276,3 млрд тенге (47,3 млрд рублей), сообщает 13 марта аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Объем услуг за сет средств обучающихся вырос на 11,1%, до 112,6 млрд тенге (19,9 млрд рублей), что составляет более 40% от общего объема образовательных услуг. Объем образовательных услуг за счет бюджетных средств вырос всего на 3%.

Банковский сектор Казахстана предлагает специальные образовательные накопительные вклады сроком от трех до 20 лет. В дальнейшем вклад можно использовать на оплату обучения в республике и за рубежом.

В Казахстане с образовательными вкладами работают четыре банка. Кроме процентной ставки самого банка, на депозит перечисляется средства государства в размере 5% от вклада или 7% на вклады детей.

Напомним, в 2017—2018 учебном году в Казахстане высшее образование получали 496,2 тыс. студентов, что на 4% больше чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках социальной инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева министерство образования и науки республики распределило дополнительные 20 тыс. государственных грантов на получение высшего образования. Более половины грантов предложено направить на технические специальности.