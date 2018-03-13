В Москве могут начать автоматически продлевать водительские права‍

Москва, , 14:49 — REGNUM Департамент информационных технологий Москвы с коллегами из регионов России прорабатывает возможность автоматического продления водительских прав. Об этом сегодня, 13 марта, заявил руководитель аналитического подразделения департамента Алексей Чукарин на мероприятии «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего», передает ТАСС.

Чукарин уточнил, что автоматическое продление водительских прав будет возможно при условии отсутствия критического объёма нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

По его словам, в перспективе 2025−2030 гг. департамент планирует добиться того, чтобы в Москве работали не разрозненные платформы, на которых предоставляются различные услуги.

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«Должен быть создан единый центр, где потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется. Департамент будет добиваться его создания», — сказал Чукарин.

Он напомним, что сейчас в департаменте информационных технологий точно известно, когда у москвичей заканчивается действие водительских прав. Они получают эту информацию заранее — за два месяца.

«Проинформировать об этом гражданина можно по всем доступным каналам, но в будущем это станет еще проще», — отметил чиновник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во всех центрах госуслуг «Мои документы» с 1 февраля 2018 года можно оформить водительские удостоверения.

Напомним, с 1 января 2018 года получить различные госуслуги можно в любом МФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства.

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