Челябинская школьница сбежала на свидание к жениху в Санкт-Петербург

Челябинск, , 14:44 — REGNUM Километры любви не помеха — это доказала школьница из Челябинской области, которая уехала к своему жениху в Северную столицу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте 13 марта, о побеге 16-летней дочери в полицию сообщила мать девочки.

По словам женщины, дочь собиралась уехать на поезде в Санкт-Петербург, однако ни даты, ни номера поезда мать не знала, известен был лишь конечный пункт назначения.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам юной беглянки. Местонахождение девушки было быстро установлено. Путешественницу сняли с поезда «Челябинск — Санкт-Петербург» сотрудники транспортной полиции на одной из станций. До места назначения школьница так и не добралась.

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Школьница рассказала, что с 17-летним жителем Санкт-Петербурга она познакомилась в одной из популярных социальных сетей. Молодые люди договорились о встрече, и девушка отправилась в путь, не спросив на это разрешения у родителей.

В настоящее время девушка возвращена в семью.

Это не первый подобный случай. В апреле 2015 года 16-летняя жительница Кыштыма, сбежала к возлюбленному прямо во время уроков. Родственники забили тревогу, когда школьница не вернулась после занятий, и сообщили в полицию о возможном похищении. Такие выводы они сделали после звонка от незнакомой женщины, которая сообщила, что её сын похитил невесту. Оказалось, что влюбленные познакомились в интернете.

Уже в 2018 году 14-летняя школьница из Челябинска во время мартовских праздников попыталась уехать к своему возлюбленному в Гай. Девочку остановили в Орске, куда она приехала на поезде, и передали родителям.

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