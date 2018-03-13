За два года численность бурого медведя в России сократилась на треть

Москва, , 14:43 — REGNUM Численность бурого медведя в России за два года сократилась на 36%, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества Генпрокуратуры РФ Георгий Авагумян, передает 13 марта РИА Новости.

Выступая на форуме «Надзор в экологической сфере» в Москве, Авагумян привел официальные данные: если в 2015 году численность бурого медведя составляла 225 тысяч особей, то в Год экологии в 2017 году их осталось только 143 тысячи.

В качестве одной из причин сокращения числа медведей замначальника указал продолжающееся в Сибири и на Дальнем Востоке незаконное браконьерство. Так, недавно в Приморском крае была задержана крупная партия медвежьих лап. По данному факту Амурская бассейновая прокуратура и прокуратура Приморского края начали проверку.

Авагумян добавил, что по инициативе начальника главного управления ведомства прокуратуры соответствующая информация о сокращении численности медведя будет передана в правительство России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионах «тюменской матрешки» участились выходы бурых медведей к людям. Рост популяции оказался несоразмерным кормовой базе лесов.

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