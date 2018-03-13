Скандал в Челябинске: воспитательница накормила девочку супом с рвотой?

Челябинск, , 13:51 — REGNUM В Челябинске разгорается скандал. Воспитательница одного из детских садов города накормила девочку супом с рвотными массами, пишут местные СМИ.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в Ленинском районе города. О факте такого обращения с ребёнком якобы заявила мать одной из девочек, ставшей свидетельницей произошедшего. После увиденного девочка уже примерно два месяца не может нормально есть.

Кроме того, родители детей, посещающих этот детский сад, заявили о денежных поборах. По их словам, деньги собирали и до сих пор об их использовании не отчитались. По всем случаям прокуратура ведёт проверку.

Кроме того, к проверке подключились и депутаты городской думы. Результаты доведут до главы города Евгения Тефтелева.

«Это из ряда вон выходящая ситуация, и депутаты, безусловно, возьмут ее на контроль. Мы обязательно проведем проверку и доведем ее результаты до главы города», — говорит депутат Александр Галкин, приводит его слова пресс-служба регионального отделения «Единой России».