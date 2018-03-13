Глава минтруда Дагестана пригрозил тем, кто требует «откаты»

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Исполняющий обязанности министра труда Дагестана Расул Ибрагимов опроверг слухи об откатах, которые якобы требуют для него с граждан республики какие-то его представители. Он пригрозил узнать, кто занимается этими вымогательствами, и наказать виновных. Видеокадры с заявлением министра были опубликованы в одной из соцсетей, пишет «АиФ-Дагестан».

"До меня доходят слухи, что мои представители общаются с людьми и требуют от них какие-то откаты для передачи в министерство. Даже в моём родном районе такие люди, говорят, приходят. Рано или поздно я узнаю кто этим занимается. Этот человек со мной работать больше не будет», — цитирует Ибрагимова издание.

Он предупредил, что намерен найти виновных, поэтому попросил тех, с кого требуют так называемые откаты для решения какого-либо вопроса по линии министерства труда, прийти и рассказать ему об этом.

«Я официально заявляю вам, что для решения вопросов в министерстве никаких откатов не требуется. Я — человек открытый. Ко мне поступает множество писем с жалобами и приходят граждане с личными обращениями и заявлениями», — подчеркнул Ибрагимов, приглашая жителей региона к открытому диалогу.

В адрес министра уже раздаются слова поддержки и благодарности от тех, кто увидел это видео в соцсети.

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Напомним, Расул Ибрагимов назначен на должность руководителя министерства труда и социального развития в феврале 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, указ о его назначении был подписан бывшим в то время главой республики Рамазаном Абдулатиповым. Дагестанские СМИ писали, что Ибрагимов - человек, близкий к экс-руководителю отделения Пенсионного фонда по Дагестану Сагиду Муртазалиеву, который находится в федеральном розыске по подозрению в организации убийства и финансировании терроризма.

До назначения на должность министра Ибрагимов в течение шести лет работал в филиале коммерческого банка «РБА» в Махачкале. Начав с должности начальника службы экономической и информационной защиты, он дослужился до заместителя директора филиала, а позже директора и советника председателя правления.