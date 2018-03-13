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«Москва – самый безопасный город РФ»: Ликсутов сообщил о снижении числа ДТП

Общество

В прошлом году на дорогах столицы было зафиксировано 252 тыс. ДТП, тогда как в 2010 году – 609 тыс

Москва, 13 марта 2018, 13:46 — REGNUM  Количество дорожно-транспортных происшествия на дорогах Москвы с 2010 года сократилось на 59%, заявил 13 марта заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума правительства города.

По его словам, Москва является самым безопасным городом в России. В прошлом году на дорогах столицы было зафиксировано 252 тыс. ДТП, тогда как в 2010 году — 609 тыс.

Кроме того, на 30% снизилось число аварий с участием общественного транспорта, на 36% сократилось число погибших и на 26% — число пострадавших в ДТП.

Ликсутов также отметил, что в прошлом году была открыта первая городская система оказания помощи на дорогах «Дорожный патруль», сотрудники которой работают круглосуточно.

Так, специалисты в том числе мониторят дорожную ситуацию в столице, помогают при авариях, регулируют дорожное движение, помогают сотрудникам экстренных служб на месте ЧП.

Читайте подробнее: На улицах Москвы начал работать «Дорожный патруль»

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Дорожно-транспортные происшествия
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