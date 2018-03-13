Онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ запустят в соцсети

Москва, , 13:33 — REGNUM Министерство образования и науки РФ запускает онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ в социальных сетях, сообщили в Минобрнауки РФ.

Первая онлайн-консультация состоится 14 марта в социальной сети ВКонтакте. Консультация будет для тех учащихся, кто собирается сдавать ЕГЭ по профильной математике.

На онлайн-консультация учащиеся смогут получить ответы на то, как решить задачу с параметром или как составить математическую модель для решения задачи и др.

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На разнообразные вопросы выпускников будет отвечать учитель математики высшей квалификационной категории, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России-2011» Алексей Доронин.

В Минобразования уточнили, что #ОнлайнКонсультацияЕГЭ по профильной математике пройдёт 14 марта с 17:00 до 18:00 по мск.

Отметим, ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни в 2015 году. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители России не воспринимают ЕГЭ как экзамен, который «невозможно сдать». Так, 55% граждан уверены, что получили бы на экзамене высокую оценку: 7% — «отлично» и 48% — «хорошо».

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ-2018 назначен на 28 мая — 2 июля, дополнительный — на 4—15 сентября. Досрочно сдать ЕГЭ можно будет с 21 марта по 11 апреля.

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