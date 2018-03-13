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15-17 марта в ЦФО РФ ожидаются снежная метель и мороз

Общество

Влияние на погоду окажут циклон и арктический атмосферный фронт

Москва, 13 марта 2018, 13:25 — REGNUM  Метели, мороз и гололед ожидаются в Центральном федеральном округе (ЦФО) России с 15 по 17 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, влияние на погоду окажут циклон и арктический атмосферный фронт.

«15 марта в большинстве областей ЦФО ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, при снеге метель, — говорится в сообщении. — Ветер будет усиливаться до 12−18 метров в секунду».

Отмечается, что уже с 16 марта, за исключением южных районов, ожидается существенное понижение температуры воздуха до минус 10 — минус 17 градусов в ночные часы, 17 марта ночью температура может понизиться до 27 мороза.

12 марта в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москве и Подмосковье на текущей неделе ожидаются ледяные дожди, снегопад и резкое похолодание.

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Снегопады, метели, снежные бури

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