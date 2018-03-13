Мосгорсуд оставил под стражей подозреваемого в шпионаже норвежца

Москва, , 13:16 — REGNUM Жалоба подозреваемого в шпионаже норвежца Фруде Берга отклонена по решению Мосгорсуда, мужчина останется под арестом до 5 мая, сообщил 13 марта источник в суде.

«Суд признал законным постановление Лефортовского суда о продлении Ф. Бергу ареста до 5 мая 2018 года», — цитирует агентство «Москва» собеседника.

Отмечается, что рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом «секретно».

Адвокат подозреваемого Илья Новиков предположил, что сегодняшнее продление ареста может быть не последним. Берг настаивает на том, что невиновен и планирует представить соответствующие доказательства.

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Напомним, об аресте Берга стало известно в начале декабря 2017 года. Следствие обвинило норвежца в отправке конвертов документами и деньгами. При этом подозреваемый утверждает, что отправить корреспонденцию его просил знакомый из Осло. Берг утверждает, что не знал о разведывательной операции, частью которой были передаваемые им посылки.

По делу о шпионаже также арестован гражданин России Алексей Житнюк. По версии следствия, он передавал через Берга Центральному разведывательному управлению США секретные сведения о Военно-морском флоте России, его обвиняют в госизмене по статье 275 УК РФ.

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