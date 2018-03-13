В Ярославской области экономика растет, но бизнес настроен критически

Ярославль, , 12:59 — REGNUM 13 марта уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Альфир Бакиров отчитался о своей работе в минувшем году перед депутатами областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бизнес-омбудсмен выступил с ежегодным докладом на заседании комитета областной думы по экономической политике.

По его словам, силами аппарата в регионе было проведено изучение условий ведения предпринимательской деятельности в 2017 году. Среди прочего респондентами была дана оценка степени административного давления на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов .

По мнению абсолютного большинства опрошенных, административная нагрузка на бизнес увеличилась или осталась без изменений. Под административной нагрузкой понимают не только проверки. Наибольшую активность проявили ФНС, Роспотребнадзор, МЧС России. Прошу обратить внимание на этот перечень. В прошлом году мы отмечали эти структуры как наиболее лояльные к бизнесу, а по итогам 2017 года они вышли на первые позиции по количеству проверок на территории Ярославской области», — сказал Альфир Бакиров.

По словам бизнес-омбудсмена, многие предприниматели отметили, что в 2017 году появилась тенденция к усилению санкций за административные нарушения.

«50% считает, что ситуация с наказанием предпринимателей и увеличением штрафов усугубилась. Несмотря на оптимистические цифры роста экономики в регионе в 2017 году, настроения бизнеса достаточно критичные: по мнению опрошенных, болезненной темой для предпринимателей остаются повышение налогов и иных сборов и платежей, увеличение тарифов и штрафов, изменения законодательства на региональном и федеральном уровне, которые привели к значительному росту затрат на ведение бизнеса», — пояснил Альфир Бакиров.

Он рассказал, что в 2017 году в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 5630 письменных обращений, их число растет с каждым годом. Традиционно лидирует областной центр.

Самыми «горячими» темами являются кадастровая, земельные и имущественные отношения, особенности налогообложения. Бизнес-омбудсмен перечислил 10 системных проблем бизнеса, которые выносятся на федеральный уровень и по которым созданы рабочие группы. Первой он назвал неисполнение условий контракта органами власти в части оплаты работ.

Органы прокуратуры занимают крайне жесткую позицию в этом плане, и хотелось бы отметить, что в прошлом году правительство Ярославской области только за первый квартал погасило почти 2,3 млрд долгов, которые копились с 2012 по 2016 годы. На настоящий момент задолженность составляет 621 млн рублей», — отметил Альфир Бакиров.

Напомним, в связи с истечением срока полномочий регионального бизнес-омбудсмена областная дума проводит сбор предложений о кандидатурах на эту должность.