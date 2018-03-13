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Ветхое жильё лишило жителей Якутии права выбирать президента РФ

Общество

Стены рушатся, потолок обваливает, дом падает, но переселять людей не торопятся

Ветхое жильё лишило жителей Якутии права выбирать президента РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Проблемы Ветхого Жилья

Якутск, 13 марта 2018, 14:10 — REGNUM  Жители одного из домов микрорайона Марха в Якутске годами живут без прописки в аварийном доме, подпирая балками обрушающийся дом, но это не помогает: перекрытия падают, по стенам и потолку идут трещины такого размера, что через некоторые из них видно улицу. Люди просят чиновников хотя бы назвать примерные сроки, когда их расселят, потому что уверены: такое жильё просто опасно для жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту) посетил дом и снял там видео, на котором видно: в некоторых местах на потолке и стенах отвалились огромные куски штукатурки, обнажив деревянные перекрытия. По стенам и потолку квартир идут огромные трещины, одна из них такого размера, что сквозь неё видно улицу. В одной из квартир сильно перекошены антресоли, кажется, что они вот-вот обвалятся.

«То есть дом падает, — делает вывод Александр Захаров-ЯКНК. — Везде подпорки, балки стоят, это народный метод благоустройства жилья. Дом полностью ведёт, в каждой квартире стоят балки-подпорки, в отдельных квартирах межкомнатные перегородки уже обвалились. Я видел документ, что МЧС уже запретил проживание в этом доме, но людям некуда идти, всё равно живут. Дом признан аварийным, в нём запрещено прописываться, жильцы не имеют прописки и не могут даже реализовать своё конституционное право на выборах. Аварийного жилья в городе много, но такой дом, чтобы там прямо валились стены, я вижу первый раз».

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Температура воздуха в квартирах на первых этажах настолько низкая, что доходит до минусовой. Жильцы рассказывают, что в одной из квартир умер от переохлаждения инвалид.

«Мы бы хотели обратиться к нашим депутатам, чтобы наконец они обратили на нас внимание, — рассказала жительница дома Елена Кондратьева. — Наш непосредственный депутат Петров, которого мы со дня прошлых выборов не видели. Я не знаю, как он собирается дальше баллотироваться, это бездействие уже надоело. Нам каждый раз дают всё новые и новые обещания. То 2015 год, то 2017, то 2019, но в результате никакой конкретики нет, не дают нам никаких гарантий. Дом рушится, канализация нас топит, скоро дом просто-напросто развалится и кого-нибудь поубивает, но это никому не интересно. Очень хотелось бы каких-то конкретных действий, хотя бы дали какие-то гарантийные письма, что отвечают за свои слова. Перед выборами нам лапшу на уши вешают, а после всё, до свидания, ни до кого не дозвонишься».

«Я даже на выборы президента не смогу пойти, так как нет прописки, живу в этом доме 12,5 лет без прописки, — пожаловалась жительница дома Валентина Ножнинова. — Отказываются прописывать, так как дом аварийный. Дочери исполнилось 14 лет, и мы получили паспорт без прописки».

«Сколько нам ещё терпеть?», — адресуют люди вопрос руководству города.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев говорил, что в республике помимо домов, признанных аварийными до 2012 года, насчитывается ещё 1 300 квадратных метров аварийного и ветхого жилья, что подтверждено актами. «В нём жить невозможно, а это растягивается на годы», — отмечал депутат.

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Ликвидация ветхого жилья

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