В Иваново прибыла первая «Ласточка» из Москвы

Москва, , 12:54 — REGNUM Скоростной поезд «Ласточка» выполнил первый рейс из Москвы в Иваново, 13 марта состоялась торжественная церемония запуска сообщения, сообщает портал IvanovoNews.

В Москве поезд отправлялся во время церемонии с участием генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова. В своем вступительном слове он сообщил, что подход к организации движения поездов на участке будет изменен, а время в пути сокращено почти в два раза.

«Теперь поезд будет следовать в Иваново 3 часа 41 минуту. До сегодняшнего дня ночной поезд следовал более 7 часов», — сказал Белозёров.

Поезда «Ласточка» будут курсировать ежедневно, выполняя по два рейса в каждую сторону. Поезда №№ 716 и 718 будут отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иванова поезда №№ 715 и 717 отправятся в 06:24 и в 19:04 с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно.

Перемещаться в новых поездах можно будет в трех классах: бизнес, эконом и базовый туристический класс. С 13 марта по 12 мая стоимость билетов на указанных классы будет фиксированной: 1501, 503 и 459 рублей соответственно. Затем в «РЖД» планирую ввести динамическое ценообразование на билеты.

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