Сэлфи в профиль: в сети пытаются полюбить большой нос

Москва, , 12:47 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #SideProfileSelfie, направленный на популяризацию больших носов в индустрии моды и красоты. Участники акции выкладывают в Twitter свои фотографии в профиль, чтобы избавиться от модных стереотипов.

Флешмоб запустила еще в феврале 2018 года писательница и журналистка Радхика Сангхани. В своём Twitter она опубликовала фотографию своего носа и призвала других пользователей последовать её примеру.

«Ломаем табу на большие носы с моей новой кампанией #SideProfileSelfie! Хватит ненавидеть свой нос за то, что он не маленький, давайте научимся любить его», — написала Сангхани.

Журналистка призналась, что долгое время комплексовала по поводу своей внешности и ненавидела свой нос, но однажды решила по-новому взглянуть на себя и объявить войну стереотипам.

Оказалось, что с такой же проблемой столкнулись сотни других людей. Они присоединились к флешмобу и, подобно Сангхани, начали выкладывать фотографии своего носа.

«Мне так нравится этот хэштег. Я никогда не была уверена в своём носе, но теперь поняла, что всё в порядке. Это нормально — не иметь маленький, симпатичный, прямой нос», — пишет Ребекка.

Многие пользователи признались, что нуждались в такой кампании уже давно, ведь комплексы по поводу большого носа не давали им нормально жить.

«Если бы я опубликовала это фото, когда еще училась в средней школе, я бы очень удивилась. Я ненавидела свой нос так сильно. Но потом я осознала, что он будет на моем лице всю жизнь, поэтому лучше начать его любить», — отметила Амандин.

К флешмобу присоединились и те, кто доволен своей внешностью, но был обладателем большого носа в прошлом. Так, Чей призналась, что по медицинским причинам ей пришлось сделать ринопластику, но она всегда любила свой большой нос.

«Я знаю, как сложно это может быть, поэтому мне очень нравится позитивность хэштега #SideProfileSelfie», — подчеркнула Чей.

Однако не все участники флешмоба избавились от своих комплексов. Некоторые из них опубликовали свои фотографии в профиль, но при этом признались, что так и не смогли смириться с большим носом.

«Присоединяюсь к флешмобу, потому что до сих пор ненавижу свой нос. Но я пытаюсь смириться с этим и полюбить свою внешность», — пишет пользователь hoopla.

Участие в акции приняли и мужчины. Оказалось, что почти все они гордятся своими большими носами и считают, что без них не были бы теми, кем являются.

«Мой большой нос — такая же часть меня, как и большие уши. Да здравствуют большие!» — поделился Solo.

«Ну, я начинаю побеждать благодаря своему носу», — отметил Chef Richard Myers.

В сети не впервые запускают флешмобы, связанные с внешностью, однако не все из них направлены на позитивное восприятие себя. Так, в конце февраля в Twitter стала популярной опасная акция «Вес Золушки», участники которой стремились добиться веса сказочного персонажа. Проблема в том, что эти цифры гораздо ниже здоровой нормы. Многие пользователи высчитали свой вес и обнаружили, что их вес далёк от «идеального». Для кого-то это стало лишь поводом для шуток, однако некоторые серьезно отнеслись к полученному значению и готовы худеть на десятки килограммов, чтобы достичь заветных килограммов.

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