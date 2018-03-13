Водитель BMW, избивший женщину, приговорен к исправительным работам

Москва, , 12:40 — REGNUM Водитель автомобиля BMW, подозреваемый в избиении женщины в Москве, приговорен к исправительным работам. Об этом сообщила «Агентству Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России (СКР) по городу Юлия Иванова.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, — рассказала Иванова. — Он (подозреваемый) признан виновными в нанесении побоев».

По ее словам, суд назначил водителю иномарки наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 20% из заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск женщины, обязав мужчину выплатить ей 30 тыс. рублей.

По версии следствия, 5 мая 2017 г. водитель BMW двигался по 1-му Вражскому переулку, где на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум детям. Женщина, желая обратить внимание водителя, хлопнула ладонью по кузову машины, что не понравилось хозяину транспортного средства.

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