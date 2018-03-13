УГМК оповестит о дате сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM В Екатеринбурге все заинтересованные стороны будут оповещены в установленные законом сроки о дате сноса недостроенной телевизионной башни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель начальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина.

Пресс-служба УГМК не располагает какой-либо точной датой демонтажа телебашни. Нина Пелевина подтвердила представленную ранее информацию о том, что снос состоится «не ранее второй половины марта».

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Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что демонтаж недостроенной телебашни запланирован на 1 апреля 2018 года. При этом работы по подготовке к сносу продолжаются — на башне устанавливается монтажная сетка для защиты от осколков при проведении взрывных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, собственник телебашни и прилегающей к ней территории намерен снести «самый высокий долгострой», а на его месте построить спортивную ледовую арену.

Напомним, что строительство телебашни началось ещё в советское время. До 1991 года было возведено 220 метров сооружения, но после развала СССР стройку заморозили. В 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы в собственность АО «Ледовая арена», которольным пакетом акций которого (60%) владеют структуры УГМК. Остальные 40% принадлежат правительству Свердловской области.

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Несмотря на то, что подготовка к сносу ведётся с начала 2018 года, защитники телебашни надеются отстоять «символ города». Они проводили различные массовые акции в защиту объекта, писали письма в различные инстанции и даже направляли запрос в администрацию президента с просьбой вмешаться в ситуации. Часть экспертов и горожан полагают, что телебашню необходимо сохранить, придав ей новый функционал.

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