69 иностранцев «прописал» в одной квартире житель Алушты

Алушта, Крым, , 12:34 — REGNUM В одной из квартир города Алушты Республики Крым были зарегистрированы десятки иностранных граждан. Хозяином «резинового» жилья оказался 34-летний местный житель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 13 марта, миграционное законодательство он нарушал «с завидной периодичностью» на протяжении двух лет.

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За это время он незаконно поставил на учёт в своих квадратных метрах 69 граждан одного из соседних государств. При этом помещение для проживания иностранцам он не предоставлял.

Теперь предприимчивому алуштинцу придётся ответить перед правосудием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ»).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет. В правоохранительном ведомстве отметили, что подозреваемый уже ранее имел проблемы с законом и уже был судим за совершение мошенничества и подделку документов.

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Добавим, что за последние несколько месяцев в Крыму выявлено как минимум три подобных случая. Так, в начале марта в поле зрения полиции попала жительница Ленинского района республики, которая незаконно поставила на учёт четырёх граждан одной из стран Закавказья. Причём дом, в котором она их прописала, находится в разрушенном состоянии.

В феврале 2018 года «резиновую» квартиру стражи порядка выявили в Красноперекопске. Здесь 34-летний житель одного из сёл прописал в своём жилье сразу 11 иностранцев, приехавших в Крым на заработки. При этом помещение для проживания иностранцам предприимчивый сельчанин не предоставлял, и предоставлять не собирался.

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