В Бурятии проглотившего щепку ребёнка два месяца лечили от бронхита

Улан-Удэ, , 12:34 — REGNUM В Бурятии медики почти два месяца не могли поставить диагноз ребёнку, проглотившему щепку. Меленького пациента лечили от острого бронхита антибиотиками, тем временем ему становилось всё хуже. В детское хирургическое отделение БСМП 11-месячного ребёнка доставили несколько дней назад в тяжёлом состоянии из сельского района, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 марта, в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи (БСМП) им. В. В. Ангапова.

В медучреждении рассказывают, что ребёнок задыхался и синел на глазах. Чтобы его спасти, срочно собрался консилиум ведущих специалистов БСМП — детских хирургов, эндоскопистов. Задействовали и заведующего кафедрой госпитальной хирургии Медицинского института Бурятского госуниверситета Владислава Саганова.

Детские хирургии решили провести тщательное эндоскопическое обследование внутренних органов маленького пациента. К работе приступила заведующая отделением эндоскопии Валентина Матвеева.

«Досконально, миллиметр за миллиметром исследуя бронхи, лёгкие и расположенные рядом органы малыша, Валентина Ильинична смогла разглядеть, что в крошечном пищеводе ребёнка застрял комок ваты, а в нём — довольно внушительных размеров щепка. Немедленно это инородное тело было извлечено. Если бы не мастерство и профессионализм Валентины Ильиничны, то стенки пищевода из-за возникшего нагноения могли лопнуть», — рассказали в республиканской БСМП.

Ребёнок мог умереть, но Валентина Матвеева и её коллеги сумели его спасти. Врачи провели буквально ювелирную работу, и инородное тело было извлечено. Состояние малыша существенно улучшилось. 13 марта мать с ребёнком выписались из больницы и отправились домой.

Валентина Матвеева является опытным врачом, она трудится в больнице скорой помощи уже более 25 лет. В БСМП отметили, что она спасла жизнь и здоровье тысячам пациентов с заболеваниями внутренних органов.

Случай с ребёнком, проглотившим щепку, в какой-то мере является показательным, обнажающим проблему нехватки кадров и уровня медпомощи в сельских районах.

Как сообщили ИА REGNUM в минздраве Бурятии, из 332 фельдшерско-акушерских пунктов республики 48 остаются неукомплектованными фельдшерами. Власти региона надеются исправить ситуацию с помощью новой федеральной программы «Земский фельдшер», по которой специалист, решивший приехать работать в сельскую местность, получит единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. В целом из бюджета Бурятии на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2018 году выделено 55 миллионов рублей, из федерального — 68,2 миллиона на 102 врача и 42 фельдшера.

Кроме того, в Бурятии в 2018 году планируется построить семь новых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), ввести в эксплуатацию Республиканский перинатальный центр, хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы, поликлинику Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера. Также намечено строительство ряда медучреждений в районах Бурятии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным республиканского правительства, в 2017 году в Бурятии построили 11 ФАПов и одну врачебную амбулаторию на общую сумму 70,4 млн рублей.

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