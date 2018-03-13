В аэропорту «Шереметьево» снова разрешат курить

Москва, , 12:33 — REGNUM В международном аэропорту «Шереметьево» появятся курительные павильоны. Их установят на улице при входе в здание аэропорта, сообщили в пресс-службе «Шереметьево».

Размещение павильонов будет соответствовать действующему законодательству — все они будут находиться вне помещений аэропорта (на улице) и не менее чем за 15 метров от входов в здание.

Уточняется, что пассажиры, прошедшие все этапы досмотров и находящиеся в стерильной зоне, по-прежнему не смогут курить на территории аэропорта.

В пресс-службе Шереметьево, пояснили, что мера направлена на создание комфортных условий для курящих пассажиров, защиту их от непогоды.

При этом, закрытые павильоны избавят некурящих пассажиров от вдыхания табачного дыма и улучшат меры по чистоте привокзальных площадей.

Павильоны, рассчитанные на 12−14 человек, оборудуют современными мощными вентиляционными системами с датчиками света.

Внутри помещений разместят информацию о пропаганде здорового образа жизни и вреде курения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 217 года руководство московского аэропорта «Шереметьево» предложило создать специальные зоны для курения, которые будут признаны не общественным местом.

Напомним, 15 ноября 2017 года депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Боярский внес законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов. По мнению депутата, данная мера позволит защитить здоровье людей от вдыхаемого дыма.

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