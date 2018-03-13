Назло строителям: в Рязани создан заказник «Солотчинский парк»

Рязань, , 12:15 — REGNUM В Рязани официально создан природный заказник областного значения «Солотчинский парк». Соответствующее постановление, подписанное губернатором Николаем Любимовым, опубликовано 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно документу, на территории заказника нельзя вырубать деревья, вести капитальное строительство, добывать полезные ископаемые, создавать объекты размещения отходов производства. Кроме того, нельзя предоставлять участки для индивидуального жилищного строительства.

Новый заказник имеет площадь в 11 тысяч га. Он расположен на территории Рязани и Рязанского района. В его задачи входит сохранение природных ландшафтов, растений и животных, а также проведение научных исследований и экологическое просвещение.

«На территории заказника отмечено высокое биологическое разнообразие природных комплексов, в том числе, выявлено более 700 видов сосудистых растений, из которых 11 видов занесены в Красную книгу Рязанской области. В фауне позвоночных животных, обитающих на территории заказника, отмечено 268 видов, из которых 50 занесены в Красную книгу Рязанской области», — говорится в документе.

Срок действия постановления не ограничен. Охранять территорию будет министерство природопользования Рязанской области.

ИА REGNUM напоминает, что напоминает, что Солотча — микрорайон Рязани, вошедший в состав города в 1994 году. Сейчас здесь проживают примерно 2,5 тысячи человек.

Село Солотча возникло вокруг Солотчинского Рождества Богородицы монастыря, который было основан еще в 1390 году. Со всех сторон место окружено Мещерским национальным парком.

В последние годы в Солотче началась хаотичная застройка. Против этого активно протестовали местные жители.

Добавим, что проблемы со строительством есть и в областном центре. Например, сейчас Государственная инспекция по охране культурного наследия Рязанской области разрабатывает новый проект охранных зон в центре Рязани. Старый документ действует уже более 10 лет и, по мнению региональных властей, не отвечает современным требованиям развития города. Так, губернатор Николай Любимов отмечал, что старый документ «совсем не либерален к застройщикам». При разработке нового будут учитываться требования современного развития города.

При этом в городе не редки случаи, когда горят старые здания. К примеру, летом 2016 года в Рязани участились случаи поджога старых жилых домов. В связи с этим бывший глава региона Олег Ковалев дал несколько поручений, чтобы досконально разобраться в ситуации. Уже на следующий день глава горадминистрации Олег Булеков предложил запретить строительство на месте сгоревших домов в случаях, если выяснится, что пожар произошел из-за поджога.

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