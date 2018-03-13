«Хабаровские живодерки» будут отбывать наказание в иркутской колонии N11

Иркутск, , 12:22 — REGNUM Прибывшие по этапу в феврале 2018 года осужденные «хабаровские живодерки» Алена Савченко и Алина Орлова будут отбывать наказание в женской исправительной колонии N11 под Иркутском, сообщил 13 марта представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иркутской области.

«Это колония для женщин, впервые попавших в места лишения свободы. У Савченко и Орловой обычные условия содержания», — цитирует Интерфакс собеседника.

В соответствии с условиями в колонии осужденным будет предоставлено шесть кратковременных и четыре длительных свидания в год, они могут получить шесть посылок или передач, а на покупку необходимых предметов быта и продуктов они смогут тратить до 9 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что девушки будут отбывать срок в разных отрядах исправительной колонии. На территории учреждения расположено швейное производство, где шьют форму для сотрудников правоохранительных органов.

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Напомним, Савченко и Орлову признали виновными в жестоком обращении с животными и разбое. Кроме того, для Савченко назначено наказание за оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти либо вражды, ей предстоит отбывать срок в колонии в течение четырех лет, а Орловой — три года. В суде было доказано, что летом 2016 года в Хабаровске девушки в составе группы расправились как минимум с 15 животными: птицами, кошками и собаками. После убийства и расчленения животных девушки фотографировали их останки и публиковали в социальных сетях.

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