В Челябинске шедевру мировой архитектуры просят новый статус

Челябинск, , 11:43 — REGNUM В Челябинске здание областного торгового центра может обрести статус объекта культурного наследия. Об этом просят местные активисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение о строительстве торгового центра на берегу реки Миасс было принято в 1960 году. Изюминкой сооружения стал «парящий купол». Углы, на которые он установлен, стоят на специальных катках, и могут двигаться.

На момент строительства проект не имел аналогов в мире. Макет купола экспонировался на международных выставках, в частности, в Лондоне и Нью-Йорке.

Сейчас активисты общественной организации «Гражданский патруль» предлагают присвоить зданию статус объекта культурного наследия. Они уже отправили соответствующее обращение.

Как пишет издание «Урал-пресс-информ», поддержку общественникам оказали и местные краеведы. Заявление активистов уже направлено председателю государственного комитета охраны объектов культурного наследия в Челябинской области Александру Баландину.