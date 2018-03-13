Организация ЮНИСЕФ отметила успехи Кубы в деле защиты детей

Манагуа, , 11:36 — REGNUM Куба является чемпионом в сфере поощрения и защиты прав детей, заявила представитель ЮНИСЕФ Мария Кристина Персеваль, сообщает портал Cuba Iformación.

Персеваль, возглавляющая региональное отделение Латинской Америки организации ЮНИСЕФ, дала интервью прессе во время форума, проходящего в Манагуа (Никарагуа). Мероприятие было посвящено теме защиты прав детей и укреплению института семьи.

В беседе с журналистами Персеваль отметила достижения кубинского правительства. По ее словам, многие страны переняли кубинскую программу раннего развития детей «Воспитай своего ребенка». Эта программа предназначена для детей в возрасте до шести лет, которые не посещают образовательных учреждений.

Она рассказала, что в 2015 году кубинское здравоохранение преодолело проблему заражения детей от матерей СПИДом и проводит успешную профилактику подростковой беременности. Куба реализует проекты, направленные на включение подростков в общественную жизнь.

Мария Кристина Персеваль отметила успешную деятельность Организации кубинских женщин в деле борьбы с гендерным насилием и жестоким обращением с детьми.

«Федерация кубинских женщин обладает огромным влиянием, но мы также знаем, что иногда рядом с нами происходят случаи насилия. Нужно настаивать на искоренении любых видов жестокого обращения с детьми в общинах и общественных учреждениях», — добавила она.

Правительство островного государства нашло способ борьбы с негативными последствиями стихийных бедствий. По словам Персеваль, общество Кубы совместно с властями не только способно предотвращать чрезвычайные ситуации, но и эффективно и быстро работать в условиях катаклизмов.

Представитель ЮНИСЕФ отметила, что ее организация работает «рука об руку» с народом и правительством Кубы. В 2018 году здесь пройдет региональная конференция ЮНИСЕФ, отложенная с прошлого года из-за тропического циклона Мария.