Путин: Уход Табакова – невосполнимая утрата для всей РФ

Москва, 13 марта 2018, 11:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Олега Табакова. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссёром и актёром, творческим, увлечённым, безмерно обаятельным человеком, — говорится в тексте телеграммы. — Поистине народным любимцем».
По словам главы государства, артист Табаков, являвшийся настоящим «центром притяжения для талантливых единомышленников», «всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей».
«Его уход — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников, — отмечается в тексте телеграммы. — Для всей России».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 марта 2018 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни скончался актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. Церемония прощания состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.
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