Выборы президента: популярность новой процедуры и прогноз явки в Оренбуржье

Оренбург, , 11:36 — REGNUM В Оренбургской области число тех, кто в день президентских выборов будет голосовать по месту пребывания, а не по прописке, в четыре-пять раз превысит число тех, кто в прошлые выборы (2012 год) голосовал по открепительным удостоверениям. Такой прогноз в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сделал 13 марта председатель облизбиркома Александр Нальвадов, исходя из того, что на сегодняшний день заявления в МФЦ о включении в списке избирателей для голосования по месту нахождения подали 47 тыс. человек.

Нальвадов подчеркнул, что следует учесть ещё тех, кто подавал аналогичные заявки через портал госуслуг (пока этих данных нет).

«Движение избирателей продолжается. С сегодняшнего дня (13 марта) перешли на УИКи (участковые избирательные комиссии). Я думаю, цифра будет в четыре-пять раз выше той, что была прошлых президентских выборах по открепительным удостоверениям», — сказал председатель облизбиркома.

Добавим, в 2012 году на президентских выборах на территории Оренбургской области по открепительным удостоверениям проголосовали 14 832 избирателя.

Александр Нальвадов также обратил внимание на потенциальную активность электората. По его словам, во время поквартирного обхода членам избирательных комиссий граждане говорят о готовности участвовать в голосовании, что позволяет прогнозировать высокую явку 18 марта.

Политолог Булат Калмантаев считает, что явка в регионе останется на прошлом уровне либо превысит показатель на 3−4%. Таким образом, по его прогнозам, явка в регионе может составить 62−65%.

«Доверие к избирательной системе, пусть не семимильными шагами, но растёт», — отметил политолог и добавил, что патриотизм проявляется, в том числе и участием в выборах главы государства.

Доктор политических наук Галина Шешукова в свою очередь считает, что явка составит 65−70%:

«Ранее я прогнозировала более высокий показатель — 65−70%. Но прогноз синоптиков повлиял на мой изначальный прогноз в 68−73%. На явке могут сказаться метель и снегопад, которые ожидаются 18 марта в Оренбургской области».

Напомним, 18 марта в России пройдут выборы президента. В регионе от кампании к кампании федерального уровня отмечены колебания в показателях явки. Так, в 2000 году явка на президентских выборах составила 68,51%, в 2004 году — 63,57%, в 2008 году — 58,75%, в 2012 — 61,19% .

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