Васильев объявил школы в Дагестане «народными стройками»

Махачкала, , 11:13 — REGNUM Власти Дагестана нашли способ решить проблему с нехваткой школ в регионе. К строительству новых учебных заведений будут привлекаться представители бизнеса. Часть суммы на возведение и ремонт школ будет выделяться из регионального бюджета, остальную сумму муниципалитеты будут находить самостоятельно. Об этом сообщил врио главы Дагестана Владимир Васильев.

«Мы договорились решить эту проблему методом «народной стройки» — по 2 млн рублей на каждую школу из республиканского бюджета, часть средств — за счет выдающихся выходцев из района или города. Пришло время, когда этот вопрос нужно решать», — заявил руководитель Дагестана 12 марта в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований республики.

Васильев подчеркнул, что ликвидация ветхих школ — это авторитет руководителей муниципалитетов и не нужно объяснять, насколько важно решить эту проблему в каждом селе или городе.

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Стоит напомнить, что в Дагестане насчитывается 133 школы, требующих капитального ремонта. В три смены обучаются учащиеся 22 школ. Побывавшая в республике министр образования Ольга Васильева заявила, что на проведение ремонта школ и на ликвидацию трехсменки Дагестану с 2018 по 2020 годы выделят из федерального бюджета 925 млн рублей. Уже в 2018 году планируется построить пять школ на 2100 мест.

Однако проблему ликвидации трехсменки только этими школами не удастся, хотя за последние годы уже многое сделано для ее решения. Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в настоящее время под арестом экс-министр образования Шахабас Шахов три года назад заявлял, что всего в Дагестане в 1540 школах обучаются 370 687 учащихся. 148 школ находятся в аварийном состоянии, 598 школ нуждаются в капитальном ремонте, не имеют лицензий из-за своей ветхости и аварийности 102 школы.

В 2016 году в республике занимались в три смены уже всего 16 школ и трехсменное обучение планировали ликвидировать до 2018 года, для чего, по словам Шахова нужно было «всего» 56 млрд рублей. Напомним, за последние годы региону не раз выделялись из федерального бюджета большие денежные субсидии — более 777 млн рублей в 2016 году, а в период с 2014 по 2016 годы — более 2,927 млрд рублей, в том числе более 2,661 млрд рублей из средств федерального бюджета и более 266 млн рублей из республиканского.