Заслуженный тренер России по кикбоксингу погиб в Туле

Тула, , 11:05 — REGNUM В Тле при невыясненных обстоятельствах погиб заслуженный тренер России по кикбоксингу, мастер спорта России Сергей Лихожон. Его тело было обнаружено 10 марта возле подъезда многоэтажного дома по улице Вересаева.

Предположительно, 48-летний спортсмен упал с большой высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства происшествия выясняют в следственном комитете.

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В последний путь Лихожона проводят 14 марта. Коллектив спортшколы «Восток», где работал погибший, скорбит в связи с кончиной заслуженного тренера.

«Неоценим его вклад в становление, укрепление и развитие спорта в Тульской области, в воспитании подрастающего поколения. Он неоднократно представлял спортивные интересы сборной команды нашей области на Российских и международных соревнованиях», — говорится в сообщении на сайте школы в соцсети.

Отмечается, что Лихожон честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года трагически погиб чемпион Санкт-Петербурга по кикбоксингу, российский чемпион по армейскому рукопашному бою Денис Петров. Он оказался в числе жертв теракта в санкт-петербургском метро. Спортсмен ехал на тренировку, когда прогремел взрыв.

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